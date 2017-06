Neunkirchen. (kzr) Die katholische Pfarrgemeinde Neunkirchen hat mit Pater Johannes Bosco wieder einen Primizianten. Er feierte nach seiner Primiz in Speinshart nun in seiner Heimatpfarrei St. Dionysius, in der er auch getauft wurde und die Erstkommunion empfing, seine Heimatprimiz. Nach dem Gottesdienst waren alle in den Pfarrgarten eingeladen. Die Gesangsgruppe "Laetitia" unter Leitung von Christa Kneidl hatte den Sektempfang ausgerichtet.

Der evangelische Posaunenchor ehrte den Primizianten mit seinem Spiel und unterstrich damit das gute Verhältnis zwischen den beiden Kirchengemeinden. Pfarrgemeinderatssprecherin Brunhilde Spannl und Kirchenpfleger Willi Fuchs überreichten Pater Johannes Bosco das Geschenk der Pfarrgemeinde, an dem sich weltliche und kirchliche Vereine und Verbände beteiligt hatten: ein rotes Messgewand und eine rote bestickte Stola mit der Abbildung des heiligen Dionysius auf der linken und der des Heiligen Florian auf der rechten Seite. Handgefertigt wurde das Geschenk in der Zisterzienserinnenabtei St. Josef in Thyrnau bei Passau. Pater Johannes Bosco hat Messgewand und Stola selbst ausgesucht.Mit dem Wunsch, dass Gottes Liebe Johannes Bosco ein Leben lang begleite, Gottes Segen auf ihm ruhe und ihm Kraft verleihe, endete der offizielle Teil der Feier. Zur großen Primizfeier am Sonntag startet der Kirchenzug um 12.30 Uhr.