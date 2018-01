Gesund fühlen, doch krank sein

Warum gehen viele Menschen nicht zur urologischen Vorsorge? Das ist gar nicht das zentrale Thema beim vierten Chefarztvortrag im Klinikum. Schließlich sind die Argumente für eine solche Untersuchung ohnehin sehr überzeugend.

Mit 50 zur Vorsorge

Der "rauchende Friseur"

"Urologische Vorsorge - brauche ich das?" So lautete die Fragestellung. Professor Thomas Bschleipfer lieferte eine 90-minütige Argumentationskette für urologische Vorsorgeuntersuchungen. Sie traf auf eine Ausgangssituation, nach der zum Beispiel rund 40 Prozent aller Männer sich noch nie einer Vorsorgeuntersuchung unterzogen haben. Im Mittelpunkt des Vortrags stand die Feststellung: "Wenn Sie sich gesund fühlen, heißt das noch lange nicht, dass Sie gesund sind."Ziel von Vorsorgeuntersuchungen sei es, "Tumore und Risiken zu finden, bevor die Organe ihr Schweigen brechen". Vorsorge führe zu einem wichtigen Zeitvorsprung, um entstehende Tumore noch mit einfacheren Therapien erfolgreich behandeln zu können. Am Beispiel des Nierentumors machte der Professor dies deutlich. Wird dieser Tumor früh erkannt und ist noch nicht größer als sieben Zentimeter, dann liegt die Überlebensrate fünf Jahre nach Befundfeststellung und Therapierung bei hohen 97 Prozent.Entsprechendes gelte in den Fällen von Blasen- und Prostatatumoren. Bei weit fortgeschrittenen Tumoren sterben Patienten fast immer in den ersten ein bis zwei Jahren nach deren Feststellung. Vorsorgeuntersuchungen würden am häufigsten von Menschen über 70 Jahre in Anspruch genommen. "Wünschenswert wäre im Alter zwischen 50 und 60", stellte Bschleipfer fest. Die älteren Menschen würden "mit dem Tumor und nicht an dem Tumor sterben".Zwei Einschränkungen seien jedoch immer zu beachten. "Die Entstehung eines Tumors ist mit der Vorsorge nicht zu verhindern." Auch liefere die Vorsorgeuntersuchung "keine hundertprozentige Sicherheit". In rund einem Viertel der Untersuchungen würde ein vorhandener Tumor nicht erkannt. Umgekehrt seien neun Prozent der Diagnosen positiv, tatsächlich jedoch negativ. Je mehr verschiedene Untersuchungsmethoden angewandt werden, desto höher werde die Aussagekraft der Ergebnisse.Der Chefarzt kritisierte, dass die gesetzlichen Krankenkassen bei der Prostata-Vorsorge mit der Tastuntersuchung nur die Methode mit der geringsten Aussagekraft finanzieren würden. Deutlich bessere Ergebnisse liefere der sogenannte PSA-Wert. Neueste Untersuchungen hätten gezeigt, dass die regelmäßige Kontrolle dieses Wertes ab dem 50. Lebensjahr "das Sterberisiko deutlich senken kann". Der Zusammenhang zwischen dem Niveau des PSA-Wertes und der zukünftigen Erkrankungswahrscheinlichkeit sei nachgewiesen. "Heute kann man 25 Jahre in die Zukunft schauen", sagte Bschleipfer.Nieren-, Blasen-, und Prostatatumore wurden dann im Vortrag noch gesondert betrachtet und die Untersuchungsmethoden erläutert. Die Untersuchungen seien nicht so schlimm wie oft am Stammtisch behauptet. "Wenn auch nur einmal Blut im Urin ist, dann sollte sofort reagiert werden", empfahl der Urologe. Nieren könnten gut mit Ultraschall untersucht werden, aber "ein zwei Millimeter großer Tumor ist nicht nachweisbar". Urinschwäche könnte "etwas mit Tumor zu tun haben". Rauchen und Berufskrankheiten ("Lack, Leder, Gummi") seien die häufigsten Ursachen für ein Blasenkarzinom. Der "rauchende Friseur" trägt hierbei ein besonders hohes Risiko.Mit über 100 000 gerauchten Zigaretten im Leben wird man zum "Hochrisikopatienten". Das Prostatakarzinom-Risiko steigt mit zunehmendem Alter und auch durch familiäre Vorbelastung. Zusammenfassend empfahl Bschleipfer zu Vorsorge: "Nicht nachdenken, einfach nur machen. Wegschauen ist die schlechteste Lösung."