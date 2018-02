Um 32 Patienten ist die Zahl der Influenzafälle innerhalb eines Tages auf nunmehr 170 gestiegen. Das teilte am Freitag Dr. Thomas Holtmeier vom Gesundheitsamt mit. Noch am Donnerstag waren es 138 gewesen. Die Grippewelle geht in die achte Woche. Langsam könnte der Höhepunkt erreicht sein. 2017 hielt die Influenza rund zehn Wochen an, bevor die Fälle wieder im einstelligen Bereich waren