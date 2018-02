Weiden/Neustadt. Dr. Thomas Holtmeier, der Chef des Gesundheitsamts Neustadt/Weiden, soll recht behalten: Die Zahl der dokumentierten Influenza-Fälle steigt weiter - und zwar rasant. 54 waren der Behörde in der vierten Kalenderwoche gemeldet worden (wir berichteten). Eine Woche später und damit am 2. Februar registrierte das Gesundheitsamt mit 95 Fällen fast doppelt so viele.

Damit ist in der Region der höchste Wert in diesem Zeitraum im Zehn-Jahres-Vergleich erreicht - und die gefühlte Wahrnehmung scheint bestätigt: Überall schnupft und hustet es. Zumal Dr. Johannes Weig vom Gesundheitsamt betont, dass nicht alle Grippekranken auf Influenza untersucht werden. Die Folge: "Die Dunkelziffer der Erkrankten liegt vermutlich höher."Zum Vergleich: In der Grippe-Saison 2016/2017 waren im selben Zeitraum, also in der fünften Kalenderwoche, 75 Meldungen zu im Labor nachgewiesenen Influenza-Fällen beim Gesundheitsamt eingegangen. Der Höchstwert rangierte bei 91 Fällen eine Woche später, also in der sechsten Kalenderwoche 2017. Diese sechste Woche zeigt der Kalender aktuell auch. Und wie wird sich die Rekordzahl entwickeln? Das sei schwer zu sagen, meint der Experte, Dr. Weig, und warnt fast ein wenig: "Wir haben das Faschingswochenende noch nicht erlebt."Übrigens: Insgesamt erkrankten seit Jahresanfang laut Statistik 181 Menschen an der Grippe. Das sind 22 mehr als im 2017 und 168 mehr als noch 2016. Die höchste, in den vergangenen Jahren gemeldete Zahl an Influenza-Fällen liegt bei 104, dokumentiert in der achten Kalenderwoche im Jahr 2015.___Das sagen Experten zur Schutzimpfung: