54 Fälle von Influenza hat das Gesundheitsamt in der vergangenen Woche registriert. "Von Todesfällen ist uns derzeit nichts bekannt", sagt Leiter Dr. Thomas Holtmeier. Doch es gibt etwas, das anders abläuft als in den meisten vorhergegangenen Jahren.

Sterblichkeit Rund 10 000 Menschen sterben in Deutschland im Zusammenhang mit der Influenza. "Die Virusgrippe ist mit einem Komplikationsrisiko behaftet", bezeichnet Dr. Thomas Holtmeier das Phänomen. Zahlen zur Sterblichkeit nach Influenzawellen werden primär durch statistischen Vergleich erhoben. Die Experten setzen die Anstiege der Todesfälle nach den Epidemien mit der durchschnittlichen Todesrate in Relation. Es sei schwer, das Ableben aufgrund von Folgeerkankungen direkt mit der echten Grippe zu verbinden. Die Meldepflicht beziehe sich lediglich auf den Labornachweis der Krankheit. Deshalb tauchen die landläufig mit der Grippe in Verbindung gebrachten Todesfälle nicht in der Statistik auf. (ui)

Weiden/Neustadt. "Die Zahl der Erkrankten ist deutlich angestiegen." In der ersten Woche des Jahres waren es noch 6 Fälle, in der zweiten sieben und in der dritten schon 19. "Wir haben den Eindruck, dass sich die Welle in dieser Dynamik fortsetzt." Wie stark und wie lange die echte Virusgrippe Stadt und im Landkreis plagen wird, darüber wollte der Gesundheitsamtschef keine Vorhersage treffen. Im vergangenen Jahr lag der Höchststand laut Statistik auf der Internetseite der Behörde bei 91.Hohes Fieber und Atemwegsprobleme sind die typischen Anzeichen für die Influenza. Es gibt leichte Fälle, Kopf- und Gliederschmerzen, aber auch ganz schlimme Verläufe beispielsweise mit Lungenentzündung. Der Arzt kann einen Schnell- oder einen Labortest machen, muss das aber nicht. Sollte der aber positiv ausfallen, bekommt das Gesundheitsamt eine Nachricht, und der Fall fließt in die Statistik mit ein. Laut Holtmeier sorgt das Verfahren für eine große Dunkelziffer bei den absoluten Zahlen. Die Tendenz der Ausbreitung bilde sie aber gut ab.Ungewöhnlich sei, dass sich in dieser Saison überwiegend das Virus vom Typ B regt. "Normalerweise hatten wir zuerst den Typ A." Nach dem Abebben schwappte meist eine kleinere Welle in die Region, in der dieser Erregern mit seinem nahen Verwandten vom Typ B noch einmal kam.Unklar ist auch für den Experten, ob Typ A vielleicht im Laufe der nächsten Woche doch noch eine Rolle spielen wird. Für Ärzte und Patienten ist das im Prinzip egal. In Symptomen und Krankheitsverlauf unterscheiden sich die beiden Viren kaum. "Die Influenza kommt mal früher und mal später, aber sie kommt eigentlich immer", weiß Holtmeier.Etwa einen Tag vor dem Ausbruch verbreiteten die Patienten das Virus mit der Luft beim Ausatmen. Die Erreger klammern sich an kleine Wassertröpfchen in der Luft. Nach fünf Tagen sei die Gefahr, sich bei Erkrankten anzustecken, meist vorüber. "Bei Kindern dauert das etwas länger." Gefährdet sind vor allem Personen über 60 Jahre, mit chronischen Zusatzkrankheiten und auch Schwangere sowie Menschen, die viel mit anderen in Kontakt kommen. Diese Risikopatienten sollten sich mit ihrem Hausarzt auch jetzt noch wegen einer Impfung beraten. Besser dran sind die, die das schon im Herbst getan haben.Nach Mitteilung der Krankenkasse DAK braucht jemand, der bereits für diese Grippesaison geimpft ist, keine weitere Behandlung mit dem neuen Vierfach-Impfstoff. "Ärzte werden im Einzelfall nur bei besonders ausgeprägtem Risiko über eine Nachimpfung entscheiden." Nach dem Sommer beginnt die Immunisierung allerdings von neuem, da sich die Erreger von Jahr zu Jahr verändern. Unklar ist für Holtmeier, inwieweit überhaupt noch Impfstoff verfügbar ist. "Die Hersteller arbeiten schon an den Rationen für die Menschen auf der Südhalbkugel." Laut Apothekersprecher Andreas Biebl sind derzeit noch alle Impfstoffe lieferfähig.Als wichtigste akute Vorbeugung rät der Gesundheitsamtsleiter zu Hygiene. Er empfiehlt Händewaschen und dabei die Hände 20 bis 30 Sekunden kräftig mit Seife einzureiben, unter fließendem Wasser abzuwaschen und dann abzutrocknen. Wer einen Kranken zu Hause hat, solle dafür Einmal-Papierhandtücher oder Küchenrollen nehmen und sie im Hausmüll entsorgen. Und sonst? "Jemanden, der vergrippt ist, nicht zu intensiv herzen." Für den Erkrankten selbst gilt es, ebenfalls Abstand zu halten, zu Hause zu bleiben und sich auszukurieren. "Beim Husten oder Niesen in die Ellbeuge bekommen die Hände weniger Erreger ab."