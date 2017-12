"Die Aids-Hysterie ist abgeklungen, aber das Problem ist auch in Deutschland nach wie vor vorhanden." Das sagte der Leiter des Gesundheitsamtes Neustadt/WN, Dr. Thomas Holtmeier, am 1. Dezember, dem Welt-Aids-Tag 2017. Ein Blick auf die Zahlen gibt ihm recht: Die Zahl der Neuinfektionen hat demnach wieder zugenommen.

Kostenloser Test Leider ist die Resonanz auf die vom Gesundheitsamt angebotenen kostenlosen und anonymen HIV-Tests nicht sehr groß, bedauert der Chef des Gesundheitsamtes bei der Infoveranstaltung anlässlich des Welt-Aids-Tags. Gerade 65 Personen hätten sich bislang in diesem Jahr beim Gesundheitsamt Neustadt/Weiden einem Test unterzogen. Dabei wird das Blut nach HI-Viren untersucht. Wenn sogenannte Antikörper festgestellt werden, deutet dies auf eine Infektion hin. Je früher dieser Test durchgeführt wird, desto geringer sei die Ansteckungsgefahr für andere, betont Holtmeier. Auf Aids-Krankheitssymptome wie Lymphknotenschwellungen oder Hautveränderungen zu warten, sei keine Option. Sie zeigten sich oftmals erst nach Jahren. (sbü)

Zusammen mit dem "OTHealthy"-Projektteam hatte das Gesundheitsamt zum Aktionstag "Mit Herz und Verstand" über HIV und Aids in die Räume der OTH-Cafeteria eingeladen, um aufzuklären. An einem der Infostände konnte gar ein KondomFührerschein erworben werden.Nach wie vor ist eine HIV-Infektion nicht heilbar, kann aber durch den Gebrauch von Kondomen verhindert werden, betonte Holtmeier. Kondome schützen auch vor anderen Krankheiten, die sexuell übertragen werden wie Syphilis, Genitalwarzen sowie Chlamydien- und Trichomonadeninfektionen."HIV kann heute gut behandelt werden", sagte Holtmeier. Jährlich werden in Deutschland rund 3000 Neuinfektionen festgestellt. 31 neue Krankheitsfälle wurden im Jahr 2016 in der Oberpfalz gezählt. Ende 2016 lebten in Deutschland bei zunehmender Tendenz 88 000 Menschen mit einer HIV-Infektion. Fachleute schätzen, dass bei circa 13 000 die Krankheit vorhanden, aber noch nicht diagnostiziert ist. "Gerade dieser Personenkreis kann unwissend die Krankheit übertragen." Noch immer resultiere der weitaus höchste Teil der Neuinfektionen aus ungeschütztem Sex zwischen Männern. Dazu kommen heterosexuelle Kontakte und Drogengebrauch. Gesundheitsamtsmitarbeiterin Christina Mücke weist auf das bestehende Beratungsangebot im Gesundheitsamt hin. Dass die Studenten am Welt-Aids-Tag das Informationsangebot sehr gut angenommen haben, berichtet die Sprecherin des "OTHealthy"-Teams, Franziska Meindl.