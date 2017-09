Weiden/Amberg. Wenn der Pegel steigt, geht der Respekt: Die Zahl der Gewalttaten gegen Polizisten in der Oberpfalz ist im vergangenen Jahr gestiegen. Polizeioberkommissar Albert Brück hat zwei Erklärungen. Zunächst Trunkenheit: "Über 70 Prozent der Tatverdächtigen waren alkoholisiert." Das sei seit Jahren ein zunehmendes Problem. Außerdem schwinde die Achtung vor seinen Kollegen immer weiter. Das betreffe im übrigen auch Feuerwehr und Rettungskräfte. 1125 Polizeibeamte wurden im Jahr 2016 Opfer physischer oder verbaler Gewalt, 29 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Körperverletzungen stieg um 17 auf 198. Beleidigungen blieben mit 196 (2015: 193) nahezu konstant. Wieder gab es ein versuchtes Tötungsdelikt: "Hier wurde ein Beamter aus Regensburg mit einem Steinschlag angegriffen", berichtet Brück. "Die Täter gehen immer aggressiver und gewalttätiger gegen die Polizei vor." Die Zahl der Angriffe, bei denen ohne Hilfsmittel auf Beamte eingeschlagen wurde, sei um 28 Prozent gewachsen. "Während 2015 in 90 Fällen nach Einsatzkräften getreten wurde, stieg diese Zahl im Jahr 2016 auf 116 Fälle." In der Oberpfalz wurden 2016 18 Polizisten gebissen, 16 beworfen und in 16 Fällen mit Hilfsmitteln geschlagen. Insgesamt wurden 163 Beamte verletzt.