Die Würfel sind gefallen. Mit 118 Punkten haben sich Katrin Gürtler und Tobias Kick bei den "Weidener Hochzeitswochen" mit viel Glück, enormem Fleiß und sicherer Hand ihre Traumhochzeit in diesem Jahr erwürfelt.

Das Weidener Paar erhielt am Freitagabend bei einem Schlemmermenü im Hotel "Zur Heimat" Gutscheine im Gesamtwert von 3000 Euro von den beteiligten Fachgeschäften.Bei den Hochzeitsjubilaren gewannen Andrea und Peter Troidl aus Tännesberg, die 2018 ihr 30-jähriges Hochzeitsjubiläum feiern. Sie erhielten Gutscheine im Wert von 1000 Euro. Zum dritten Mal in Folge durften auch Jubilare teilnehmen. Viele von den Teilnehmern haben sich vor zehn Jahren das Ja-Wort gegeben. Den Trostpreis, ein Wellness-Wochenende, gewann Familie Reil aus Wernberg.Wie Initiator Stefan Gruhle betonte, kommen die mehr als 100 teilnehmenden Paare, die in diesem Jahr auch heiraten werden, aus insgesamt 26 Orten im Umkreis der Stadt Weiden. Der Einzugsbereich erstreckte sich über das Gebiet zwischen Bärnau und Speinshart. 25 Paare hatten zudem die Eintrittskarte zum Schlemmermenü gewonnen.Das Siegerpaar hatte 118 Punkte gewürfelt. Die Zweitplatzierten kamen auf 114 Augen. Gewürfelt werden musste in wenigstens elf der zwölf teilnehmenden Fachgeschäfte. Die "Weidener Hochzeitswochen" (früher Hochzeitstage) gibt es seit nunmehr 2002. Die Veranstalter wünschten allen Paaren ein gutes Gelingen ihrer Hochzeit und viel Glück auf den weiteren gemeinsamen Lebensweg.Für Schirmherrn, Oberbürgermeister Kurt Seggewiß, gratulierte stellvertretend SPD-Stadträtin Gabriele Laurich. Die beteiligten Fachgeschäfte waren in diesem Jahr: Apollo Optik, Autohaus Raab, Gärtnerei Gloßner, Goldschmiede und Uhren Gruhle, Hotel "Zur Heimat", Der Herrenausstatter Turban, Sonna Geschenke & Haushaltswaren, TUI Reisecenter Weiden, Vom Fass, Wildner Dessous, Die Brautgalerie und Roscher Schreibwaren.