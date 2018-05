Rothenstadt. Nach Erteilung des Pilgersegens durch Pfarrer Heribert Englhard machten sich bereits am frühen Morgen um 5 Uhr zahlreiche Gläubige von Rothenstadt singend und betend auf den Weg zur Wallfahrtskirche St. Quirin. Bei einer kurzen Rast in Wilchenreuth hatte man Gelegenheit, sich bei einer Brotzeit zu stärken. Weitere Gläubige schlossen sich hier der Wallfahrt an. Um Punkt 10 Uhr erreichten etwa 40 Pilger die Wallfahrtskirche. Den anschließenden feierlichen Festgottesdienst zelebrierten Pfarrer Englhard und Pfarrer Wilhelm Bauer aus Tännesberg gemeinsam. Die musikalische Begleitung übernahm Organist Hans Dotzler. Pfarrer Bauer wies in seiner Predigt auf Maria hin, die sich als junge Frau für den Willen Gottes entschieden und ja gesagt hat. Im Gottesdienst gedachten die Gläubigen besonders des verstorbenen Initiators der Quirin-Wallfahrt, Pfarrer Liebl, und des verstorbenen langjährigen Pilgerführers Hans Lingl. Den Rückweg legten die Gläubigen per Bus zurück.