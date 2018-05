Glockenspiel am Alten Rathaus schweigt

65 Sekunden lang klingeln die Klöppel der Glocken am Alten Rathaus "Kommt ein Vogel geflogen". Oder insgesamt 52 Sekunden "Oh du lieber Augustin". Vorbei. Arbeiter montierten am Donnerstagmittag die insgesamt 24 Glocken des Glockenspiels ab. Die Turmuhrenfabrik Georg Rauscher aus Regensburg überarbeitet sie. Und das dauert.

Seit 35 Jahren intoniert das Glockenspiel die Melodien am Alten Rathaus. Im Lauf dieser Jahre seien Kabel durch Witterungseinflüsse brüchig geworden, Halterungen verrostet, informiert Stadtsprecher Norbert Schmieglitz. Obendrein gelte die Elektronik der 24 Glocken als veraltet. Die Krux: Die regelmäßige Wartung bereitet Schwierigkeiten, da kaum mehr Ersatzteile zu bekommen sind. Profis sollen nun das Glockenspiel wieder instand setzen. Im Zuge der Sanierung des Dachstuhls und der Fassade des Alten Rathauses biete sich diese Maßnahme an.1983 schenkte der Rotary-Club der Stadt das Glockenspiel. Es intoniert täglich jeweils um 11.35 und 16.35 Uhr eines der insgesamt 25 im Spielwerk gespeicherten Lieder. Wagners oder Mendelssohns Hochzeitsmarsch etwa. Auch viele Volks- und Weihnachtslieder sind dabei. Der Spielwerkspeicher aber ist noch lange nicht erschöpft. Insgesamt 99 Titel fänden darin Platz.Wäre das Glockenspiel also eine Juke-Box, welchen Titel würden Sie wählen? Wir freuen uns über Ihre Ideen und Zuschriften unter redws@onetz.de. Klingen werden die Klöppel des Glockenspiels aber erst wieder "nach Instandsetzung und nach Abschluss aller Sanierungsarbeiten zum Christkindlmarkt".