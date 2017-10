Unerwartete Glückwünsche zum 40-jährigen Schuljubiläum bekamen die Schüler der Hans-Schelter-Schule: zwei Gratulations-Briefe aus Österreich. Einer davon von Dirk Wolfgang Andreas, Rektor der Rohrbacher Mittelschule in Oberösterreich. "Der Schulleiter hat sich im Netz über unsere Schule schlaugemacht und stieß gleich auf einen Zeitungsartikel im Onetz", sagt Petra Demleitner-Lebegern, Rektorin der Hans-Schelter-Schule. Sie erzählt: "Am Anfang seines Briefes zitiert er den Artikel über unsere Geburtstagsfeier: 'Ein buntes Meer von Luftballons stieg zum Abschluss des Festaktes in den Himmel. Dann begann die eigentliche Sause.'" Der Wind wehte das "bunte Meer" offensichtlich in Richtung Österreich: Ein oranger Ballon flog fast 200 Kilometer und ließ sich auf dem Dach der Neuen Mittelschule Rohrbach in Österreich nieder, wo ihn der Schulwart entdeckte. "Anscheinend geht der Ballon gerne zur Schule", mutmaßte Schulleiter Andreas in seinem Brief. "Die Rückmeldungen kamen für uns sehr überraschend, weil an den Ballons keine Antwortkärtchen hingen", sagt die Weidener Schulleiterin. Ein zweiter Ballon flog gar bis nach Ebersdorf in der Steiermark. Fast 400 Kilometer Luftlinie legte er damit von Weiden aus zurück. Eine Familie fand ihn beim Schwammerlsuchen und wollte wissen, was es mit dem Schul-Logo auf dem Kärtchen auf sich hat. "In dem Brief lasen wir dann sogar extra eine Übersetzung für das Wort Schwammerl, falls wir das nicht kennen sollten." Petra Demleitner-Lebegern lacht. Auch die Kinder seien begeistert und schrieben bereits Antwort-Briefe an die österreichischen "Ballon-Retter". Bild: olr