Nur acht Millimeter Glas trennten Roy Wilde und Golda Heart vom nassen Schneegestöber draußen in der Postgasse. Die beiden Berliner gaben am Samstagabend in der "Milchbar" ein Schaufensterkonzert. Ihre Bühne war ein breiter Sims. Davor saßen, dicht gedrängt, die Zuhörer. Die beiden Liedermacher interpretierten ihre Songs mit zweistimmigem Gesang. Ein bisschen "Peter, Paul and Mary-Sound". Roy Wilde an der Gitarre und Golda Heart am Cello, so schaffte das Duo eine ganz eigene Richtung aus melancholischer Musik voll schimmernder Sinnlichkeit. Lieder, die beispielsweise vom "Second Lover" in der "Crooked Street" erzählten.

23 Songs standen auf der Setlist. Lieder voller Emotionen, die jeden Liebhaber der Folk-Musik begeistern mussten. Live überzeugte das Duo von der Spree durch eine außergewöhnliche Bühnenpräsenz. Wer Country mochte, war bestens bedient. Die Einflüsse kamen von Bands und Liedermachern wie GoBetweens, Jonathan Richman, Townes van Zandt, Lou Reed, Sonic Youth, Ron Sexsmith und Catpower.