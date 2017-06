Seit 50 Jahren nur im Doppelpack

Weiden. (pebr) Als Kinder schon kannten sich Dieter und Erika Schulz. Die beiden Flüchtlinge aus Ostpreußen legten den gleichen Schulweg zurück. Gefunkt hat es erst Jahre später, als Dieter Schulz einen Abend mit Erika und ihren Freundinnen verbrachte. Schon nach sechs Wochen wollte er seine Erika heiraten. Sie aber wollte ihn erst richtig kennenlernen. Ein Jahr später klappte es mit der Hochzeit. Am 24. Juni 1967 heiratete das Paar kirchlich. Die Ehe hält bereits seit 50 Jahren. Das Paar hat einen Sohn, Timo Schulz . Ihr Rezept für eine glückliche Ehe? "Nie streiten und für einander da sein", sagen die Großeltern zweier Enkel, Alina und Leonie .Die frühere Glasschneiderin und den ehemaligen Lkw-Fahrer verbindet neben ihrer Herkunft der gemeinsam gepachtete Fischweiher, an dem sie viele Stunden verbringen. Gefeiert wird in Bayreuth im kleinen Kreis. Erst bei der Nichte, Petra Uhl , danach in einem Gasthof. Details kennt nur die Nichte. "Sie will uns überraschen", sagt Erika Schulz .