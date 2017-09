Am Sonntag freuten sich Pfarrer Dominic Naujoks und der Gospelchor "Hope and Joy" unter Leitung von Ramona Fink mit Max Braun am Keyboard über eine volle Markuskirche. Egal, wie die Wahl ausgegangen war, alle feierten mit. Der Chor lag zumindest mit einer Prognose richtig. Er zog mit dem Lied "Teardrops" in die Kirche ein, und die wird es bei manchem Politiker gleich nach der ersten Hochrechnung gegeben haben. Viele Lieder passten in irgendeiner Beziehung zum Thema Wahl. Pfarrer Dominic Naujoks zeigte Verständnis für die Verantwortlichen in der Politik: "Dort oben auf dem Gipfel des Erfolges kann es ganz schön einsam sein." Wer nicht genug hat: "Hope and Joy" tritt am 1. Oktober in Mantel und am 8. Oktober in Weiherhammer, jeweils 18 Uhr, in der katholischen Kirche auf. Bild: sei