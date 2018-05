Bei der Vorabendmesse in der Pfarrei St. Josef verabschiedete sich Religionslehrer Herbert Baumann nach 38 Jahren von seinem Dienst als Katechet. Zur Feier kam der Kinderchor der Pfarrei in Pirk mit Instrumentalgruppe.

In seiner Predigt betonte Stadtpfarrer Markus Schmid, dass jeder echte Freunde brauche, auf die man sich verlassen könne, so wie Jesus einer sei. Baumann führte aus, dass Kinder und Jugendliche Vorbilder zur Orientierung brauchen. Der Religionsunterricht könne Türen öffnen zu Formen des Gebets und der Bibel und die Freude am Glauben wecken.Als besonderes Abschiedsgeschenk trugen die Chorleiterin Kerstin Kiener, Lehrerinnen Christina Herrmann und Daniela Ermer sowie die Gymnasiastin Lisa-Marie Kalis eindrucksvoll das Lied vor: "Gott ist mit uns auf dem Weg". Herbert Baumann dankte Monsignore Andreas Uschold für die Berufsbegleitung vom Beginn an, Kaplan Thomas Hösl für das Zusammenwirken in St. Josef und Stadtpfarrer Markus Schmid für neue Impulse bei der Glaubensverkündigung in heutiger Zeit.Beim Stehempfang im Pfarrheim gratulierten Vertreter von Schulen, langjährige Kolleginnen und Mitarbeiter der Pfarrei zum 65. Geburtstag. Die Schulbeauftragte und Seminarleiterin Sabine Bergler beleuchtete das Wirken von Baumann als Religions- und Ausbildungslehrer, Schulbeauftragter und in der schulpastoralen Seelsorge. Sie dankte Ehefrau Irmi für die Unterstützung.