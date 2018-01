Nein, Stadtbedienstete zahlen nicht zu wenig Steuern. Das bestätigt laut Kämmerin auch das Finanzamt Weiden, das im Gratis-Parken der Stadtmitarbeiter auf dem Naabwiesen-Parkplatz keinen geldwerten Vorteil sieht.

Gar als "Beschädigung des guten Leumunds der Mitarbeiter der Stadt Weiden" bezeichnet Stadtkämmerin Cornelia Taubmann die Berichterstattung unter der Überschrift "Kann denn Parken Sünde sein?" ( www.onetz.de/1808930). Diese setzt sich mit der Frage auseinander, ob städtische Mitarbeiter einen geldwerten Vorteil genießen, indem sie mit einem entsprechenden Ausweis gratis auf dem Naabwiesen-Parkplatz parken dürfen. Denn dann müssten sie diesen Vorteil versteuern. So jedenfalls argumentiert ein Leser.Taubmann widerspricht ausdrücklich - und ergänzt nun in einer Stellungnahme: "Auch das Weidener Finanzamt bestätigt die gängige Rechtsauffassung, dass eine Parkplatzüberlassung durch den Arbeitgeber an seine Mitarbeiter im eigenbetrieblichen Interesse des Arbeitgebers zu keinem geldwerten Vorteil bei dem Arbeitnehmer führt. Dieses eigenbetriebliche Interesse steht nicht im Zweifel." So benötigten viele Teilzeitkräfte die Parkplätze, da ihr Dienst erst gegen 9 Uhr beginnt. Zudem seien Außendienstmitarbeiter mit ihrem Privat-Pkw für die Stadt unterwegs. "Bei ihrer Rückkehr sollen sie nicht wertvolle Arbeitszeit für die Parkplatzsuche verschwenden." Warum trotz dieser Ausnahmefälle 190 von 260 Mitarbeitern über einen solchen Ausweis verfügen, erklärt Taubmann so: "Weil es theoretisch jeden treffen kann, dass er mal unterwegs ist." Mehr als täglich 10 bis 20 Wagen von Stadtbediensteten seien nicht auf dem Naabwiesen-Parkplatz zu finden. Und das oft nur während der Vormittagsstunden. Zudem sei es für die Bürger von Vorteil, dass Stadtbedienstete ihren Wagen auf dem Naabwiesen-Parkplatz statt am Neuen Rathaus abstellen. "Das bedeutet, längere Wege für die Mitarbeiter, aber kürzere für die Bürger, die einen Parkplatz am Rathaus finden."Taubmann erklärt weiter: "Es gilt, im Regelfall ist die Parkplatzüberlassung im eigenbetrieblichen Interesse steuerfrei." Also sei es die Ausnahme, damit einen geldwerten Vorteil zu erzielen. "Das gilt nur, wenn mit dem Parkplatz eine Entlohnung erfolgt." Als Beispiel dafür nennt sie den Parkplatz vor der Tür für Führungskräfte.