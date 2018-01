Zahlen einige Stadtbedienstete zu wenig Steuern? Diese Frage wirft ein Leser auf, nachdem er im "Neuen Tag" vom Gratis-Parken städtischer Angestellter auf dem Naabwiesen-Parkplatz gelesen hat. Die Stadtkämmerin antwortet.

Lohnsteuerhilfeverein Eine Expertin eines Lohnsteuerhilfevereins sieht es wie Leser Reinhard Karl: Ja, das Gratis-Parken auf einem bewirtschafteten Parkplatz erachtet sie ebenfalls als grundsätzlich steuerpflichtig. "Außer es gibt eine entsprechende Vereinbarung, die die Stadt mit dem Finanzamt geschlossen hat", sagt die Expertin. (mte)

Zum Sachverhalt: Bereits im Juli 2016 erweiterte die Stadt die spezielle Berechtigung zum Parken rund um das Rathaus auf den Naabwiesen-Parkplatz. 190 der 260 Rathaus-Mitarbeiter dürfen seither während ihrer Arbeitszeit mit einem entsprechenden Berechtigungsausweis, den die Stadtverwaltung ausstellt, gratis dort parken.Diese Meldung im "Neuen Tag" ließ Reinhard Karl aufhorchen. "Es handelt sich hier klar um einen Geldwertvorteil, der von den Finanzbehörden besteuert werden muss", meint der Mann aus dem Landkreis Neustadt. Er verweist auf Steuergesetze. "Demnach dürfen (Werbe-)Geschenke und Zuwendungen den Betrag von 35 Euro pro Artikel und Person nicht übersteigen, [...] da sonst der Geldwertvorteil versteuert werden muss", erklärt er und meint: "Beim kostenlosen Parken auf bewirtschafteten Flächen geht es sicher nicht nur um Mini-Beträge."Karl kalkuliert mit einem vierstelligen Betrag pro Jahr, "wenn 220 Tage gearbeitet wird und für einen Tag Parken nur 6 Euro angesetzt werden". Diese gut 1320 Euro müssen seiner Meinung nach als geldwerter Vorteil von den städtischen Bediensteten versteuert werden. "Die Stadt scheint damit allerdings schmerzfrei umzugehen."Im Gegenteil, erklärt die Stadtkämmerin und argumentiert: "Leistungen, die ein Arbeitgeber im ganz überwiegenden betrieblichen Interesse zur Verfügung stellt, gehören nicht zum Arbeitslohn und sind damit auch nicht zu versteuern." Hierzu gebe es viele entsprechende Gerichtsurteile. Taubmann nennt eines vom Finanzgericht Köln. "Dieses hat die Finanzverwaltung so übernommen", sagt die Kämmerin.Zudem betont Taubmann, dass auf dem Naabwiesen-Parkplatz vorwiegend Außendienstmitarbeiter der Stadt den Wagen abstellen oder auch nur diejenigen dort parken, die zu einem späteren Zeitpunkt ihren Dienst im Neuen Rathaus antreten. Also dann, wenn unter anderem wegen des Parteiverkehrs nur schwer ein Stellplatz zu ergattern ist.Eben, kontert Leser Karl: "Jeder Angestellte und Arbeiter in der Privatwirtschaft muss Parkgebühren entrichten, will er seinen Lebensunterhalt in Weiden verdienen, ganz abgesehen davon, dass Geschäfte in Weiden Stellplätze in nicht geringer Höhe ablösen müssen, die meist gar nicht vorhanden sind."