Greenpeace Weiden gedachte mit einer Mahnwache der Opfer zum 32. Jahrestag des Atomunfalls in Tschernobyl. Aus Grablichtern hatten Mitglieder am Unteren Markt das Symbol für Radioaktiv gebildet. Die Nuklearkatastrophe forderte 1986 mindestens 50 000 Menschenleben. Die radioaktive Verseuchung zwang rund 435 000 Menschen, ihren Wohnort zu verlassen. 740 Orte sind seit damals kontaminiert. Die im Sperrgebiet liegenden Städte Tschernobyl, Prypjat und Slawutysch gleichen auch heute noch Geisterstädten. "Ein Unfall wie in Tschernobyl kann jederzeit in jedem Land der Welt geschehen, das Atomkraftwerke betreibt", sagen die Greenpeace-Verantwortlichen in einer Presseerklärung. Sie wenden sich auch "gegen den dreckigen Uranabbau", die Aufbereitung und verweisen auf zahlreiche Pannen in Atomanlagen sowie die ungelöste Frage des Atommülls. In der Diskussion als Endlager seien bekanntlich auch der Oberpfälzer Wald und das Fichtelgebirge.