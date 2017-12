Seit Jahren wirbt Greenpeace für Recycling und schonenden Umgang mit den Ressourcen. Gerade die Vorweihnachtszeit bietet besonderen Anlass. Ein eigenes Greenpeace-Büro schafft neue Möglichkeiten.

Aus mehreren Gründen hatte Greenpeace Weiden in die Sonnenstraße 12 eingeladen. Dort gibt es ab sofort ein eigenes Greenpeace-Büro mit festen wöchentlichen Öffnungszeiten für Besucher. Diese sollen demnächst bekanntgegeben werden.Als Auftaktveranstaltung fand im neuen Büro die "Make-something-week", laut Veranstalter ein "internationales Festival des Selbermachens in Städten auf der ganzen Welt", statt. Besucher wurden beraten, wie sie ihr defektes Handy wieder in Gang bringen können oder wie sie ihren Kosmetik-Bedarf selbst herstellen können. "Bei all diesen Aktivitäten geht es uns um den Umweltschutz und das Recyceln", sagt Ali Zant von Greenpeace Weiden. Handys würden oftmals auch bei kleinsten Defekten sofort ausgesondert. Dabei enthielten diese zahlreiche wertvolle Rohstoffe. Sowohl in der Aktionswoche als auch künftig im Rahmen der Öffnungszeiten des neuen Büros erhalten Besucher kostenlose Hinweise zur Handyreparatur. Ähnliches gelte für die eigene Herstellung von Kosmetikprodukten.Jutta Raquet von Greenpeace Weiden macht dies seit Jahren, hat dabei viel Erfahrung und will das auch anderen vermitteln. "Das kann jeder, weil es sehr einfach ist", stellt Jutta Raquet fest. Cremes, Duschgel, Seifen oder Lippenstift fertigt sie aus Materialien, "die man sich leicht besorgen kann". Ein Haarspray in einer wiederverwendbaren Zerstäuberflasche könne in wenigen Minuten hergestellt werden. Selbst hergestellte Kosmetika enthielten keinerlei umweltbelastende Mikroplastik. Wie das funktioniert wird zukünftig im neuen Büro gezeigt.Das Büro dient auch als Besprechungsraum sowie als Lager für Aktionsmaterial. "Dies brauchen wir jetzt nicht mehr mit dem Auto in die Innenstadt transportieren", sagt Zant. Bereits im Mai wurden die Räume angemietet und seither in Eigenarbeit renoviert. Die Öffentlichkeit kann die neuen Räume auch bei der Weihnachtsfeier am 17. Dezember ab 18 Uhr kennenlernen.