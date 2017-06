Neunkirchen. Am Dienstagabend war es so weit: Neunkirchen empfing nach 82 Jahren wieder einen Primizianten - Pater Johannes Bosco Florian Ernstberger. Von der Dorfmitte aus zog der Kirchenzug zur St.- Dionysius-Kirche. Angeführt von den Ministranten, folgten die Vereine und Verbände, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung gingen den Geistlichen voran. Die Erstkommunionkinder begleiteten Pater Johannes Bosco zu den Kirchenstufen.

Die KAB Neunkirchen hatte einen Blumenteppich vor das Hauptportal gelegt. Im Gottesdienst begrüßte Dekan Johannes Lukas den Neupriester: "Wir stimmen auch in den Jubel mit ein, denn zum ersten Mal kannst du als geweihter Priester hier stehen und mit uns den Gottesdienst feiern." "Dein Weg hat dich nach Neunkirchen gebracht, Gottes Wege sind unergründlich", sagte Pater Adrian Kugler aus Speinshart. "Wir laufen lebenslang, kommen in Sackgassen, Einbahnstraßen und Umwege. Nun (...) wissen wir nicht, was an Aufgaben und Anforderungen auf dich zukommt." Thema der Predigt war die Taufe: "Wasser ist Leben, Wasser treibt uns zum Guten an und zeichnet uns als Christen aus." Auf der Primizkerze war der Primizspruch von Pater Johannes Bosco zu lesen: "Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden."Nach dem Gottesdienst waren alle in den Pfarrgarten eingeladen. Die Gesangsgruppe "Laetitia" unter Leitung von Christa Kneidl richtete den Sektempfang aus, auch der evangelische Posaunenchor spielte für den Primizianten. Pfarrgemeinderatssprecherin Brunhilde Spannl und Kirchenpfleger Willi Fuchs überreichten dem Pater das Geschenk der Pfarrgemeinde und der Vereine: ein rotes Messgewand und eine rote Stola mit der Abbildung des heiligen Dionysius auf der linken und des heiligen Florian auf der rechten Seite.