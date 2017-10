Nun schaltet der Angeklagte in den Rückwärtsgang. Nach einem Aufenthalt in der U-Haft räumt der Sportwagenfahrer plötzlich die Vorwürfe gegen ihn ein. Das rettet ihm die Freiheit.

Bumerang-Effekt

Knapp ausgegangen

Vohenstrauß/Weiden . Die Handschellen und der Eindruck der Haftzelle taten schnell Wirkung. Nachdem Staatsanwältin Carina Särve einen 53-Jährigen beim letzten Verhandlungstermin in U-Haft hatte nehmen lassen, entschloss sich dieser nach nur zwei Tagen, sein hartnäckiges Leugnen aufzugeben. Im Haftprüfungstermin rückte er mit einem Geständnis heraus.Ja, er sei es gewesen, der zu Terminen beim Bürgermeister der Stadt Vohenstrauß und zu einem Kaufobjekt in Roggenstein mit dem Ford Mustang vorgefahren war, obwohl er keinen Führerschein besessen hatte. Und es sei nicht sein Sohn gewesen, wie er immer behauptet hatte, obwohl Bürgermeister Andreas Wutzlhofer, ein Architekt und weitere an den Verkaufsverhandlungen Beteiligte dies als Zeugen kategorisch ausgeschlossen hatten.Die vier nachgewiesenen Fahrten ohne Fahrerlaubnis hatten sich zwischen Ende 2014 und Mitte 2015 abgespielt. Der Mann aus dem Münchener Umland hatte sich als Investor ausgegeben, der in einem denkmalgeschützten Objekt in Roggenstein Werkstätten und Schauräume für amerikanische Importautos aufziehen wollte. Mit durchaus beeindruckendem Auftreten überzeugte er die Offiziellen und die Besitzerin - bis sich herausstellte, dass er über keinerlei Mittel verfügte. Der Verkauf platzte. "Gott sei Dank", sagt die 71-Jährige jetzt. "Wir würden sonst heute noch auf unser Geld warten." So wie ein mit Vorabarbeiten betrauter Weidener Architekt. Er vermisst immer noch sein Honorar.Nach dem gescheiterten Geschäft hatte der gelernte Kaufmann Anzeigen und Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Bürgermeister Wutzlhofer, gegen einen Amberger Wirtschaftsingenieur, gegen den Architekten, die Frau und weitere Personen wegen "Täuschung und Betrugs" losgelassen. Im Zuge der Bearbeitung der Anzeigen durchleuchtete ein Vohenstraußer Polizist auch den Anzeigeerstatter und kam darauf, dass diesem der Führerschein 2009 wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen und nie mehr erteilt worden war.Der Auszug aus dem Bundeszentralregister, den Richter Hubert Windisch am zweiten Prozesstag verlas, zeigte eine "Latte" von Vorstrafen auf. Neun Mal ist der Ledige vorgeahndet, hauptsächlich wegen Wirtschaftsdelikten wie Insolvenzverschleppung, Vorenthaltens von Arbeitsentgelt, Vernachlässigung der Buchführungspflicht und Betrugs. Zuletzt war der Mann, der als "Berater für Bauförderung" arbeitete, in München zu einer Bewährungsstrafe von neun Monaten und zusätzlich zu 200 Tagessätzen Geldstrafe verurteilt worden.Staatsanwalt Florian Bauer forderte, unter Einbeziehung dieses Urteils, eine Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten, welche wegen des Gesamtverhaltens des Angeklagten nicht zur Bewährung auszusetzen sei. Rechtsanwalt Thomas Bäumler bat um "Maßhaltung" beim Urteilsspruch. Es gehe nur um viermaliges Fahren ohne Fahrerlaubnis. Sein Mandant lebe in geordneten Verhältnissen, kümmere sich um seine Tante und habe keine Schäden verursacht. Mit einem Jahr auf Bewährung könne es sein Bewenden haben.Richter Windisch verurteilte den 53-Jährigen zu eineinhalb Jahren und setzte die Strafe zur Bewährung aus. Das Geständnis, das der Verurteilte abgelegt hatte, habe ihn vor dem Gefängnis bewahrt, auch wenn es spät gekommen sei. Wenn er seinen Sohn zur Falschaussage verleitet hätte, hätte es sicher ein Urteil "ohne Bewährung" gegeben.Mittlerweile arbeitet der Mann wieder als "Berater". Allerdings brachte ihm das, nach Aussage vor Gericht, bisher nur 500 bis 700 Euro pro Monat ein. An Schulden habe er gut 500 000 Euro. Ein von der Kreditanstalt für Wiederaufbau und vom Denkmalsschutz ausbezahltes Darlehen von 350 000 Euro müsse er wieder zurückbezahlen. Wohin das Geld gekommen ist, weiß niemand.