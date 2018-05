Griesbach. Der Junior-Prüfung stellte sich die 1. Bläserklasse der Großkonreuther Blasmusik. Das Junior-Abzeichen ist eine Vorstufe zu den Musikerleistungsabzeichen Bronze, Silber, Gold des Nordbayerischen Musikbundes und wird in vertrauter Umgebung des Musikvereins abgehalten, um den Umgang mit Anspannung und Nervosität, die zur alltäglich Begleiterscheinung eines Musikerlebens gehören, zu trainieren und den Leistungsstand zu überprüfen. Jung bis erwachsen an fast allen Instrumenten musizieren in der Bläserklasse, ja sogar ganze Familien. Nicht nur die Praxis mit dem Vortrag von Tonleitern und Stücken beinhaltete die Prüfung, sondern es wurde auch in einem theoretischen Teil das Wissen über die musikalischen Fachbegriffe sowie das Noten setzen etc. abgefragt. Wer Interesse hat am Musizieren oder unverbindlich ausprobieren möchte, kann sich gern beim Leiter Markus Werner, marki30@freenet.de melden. Demnächst startet wieder eine neue Klasse. Instrumente und Noten werden gestellt. Im Bild (vorne von links): Vanessa Kaiser (Querflöte), Lena Bäuml (Querflöte), Maria Zölch (Querflöte), Elisa Wenzl (Klarinette), Sophia Zepner (Klarinette), Johanna Weiß (Trompete), Maximilian Kraus (Trompete), Christian Weiß (Tenorhorn), Leopold Bäuml (Tenorhorn), Jonathan Häring (Tenorhorn), Bernhard Härtl (Tenorhorn) sowie (Mitte von links) Sabrina Wenzl (Klarinette), Josef Ernstberger (Saxofon), Niklas Schön (Fagott), Anna Wurm (Fagott), Birgit Weiß (Querflöte), Michael Weiß (Tenorhorn), Nicolas Haberkorn (Waldhorn), Thomas Berger (Tuba) und (hinten von links) die Ausbilder Marina Richtmann, Theresa Bäuml, Julia Bäuml, Manuela Bergmann, Regina Kraus sowie Leiter Markus Werner. Bild: Bild: exb