Halbzeit auf einer der größten Baustellen der Stadt. In das Projekt "Neue Mitte" am Hammerweg (hinter dem Netto-Markt) investiert die SGW Stadtbau rund 9 Millionen Euro. Die 14 Mietwohnungen über der künftigen Sparkassen-Filiale und Physiotherapie-Praxis, 17 Eigentumswohnungen in einem weiteren Gebäude und fünf Stadthäuser sollen im Frühjahr 2018 bezogen werden, kündigte SGW-Geschäftsführer Günther Kamm an. Er begrüßte zum Richtfest über 100 Gäste, darunter Architekt Sebastian Grundler, Aufsichtsräte, die Spitze der Sparkasse Oberpfalz Nord, Fachplaner, Handwerker, Mitarbeiter, Nachbarn und Stadträte. SGW-Aufsichtsratsvorsitzender OB Kurt Seggewiß sagte, dass dieses Projekt die weitere Entwicklung des Hammerwegs fördere, die durch die Bebauung des TB-Geländes einen weiteren Schub erfahre. Und: "Der Hammerwegpark bleibt."