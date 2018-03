Beer leiste tolle Arbeit. "Hinter ihm steht eine fleißige Frau", betonte Forster. Als Geschenk für den Jubilar überreichte er eine Kiste Wein, für dessen Frau Lydia eine Blume.Beer berichtete, dass der Videoclub Weiden eine wahre Schatzkammer an Filmen über das Stadtleben aufbewahre. "Unser Archiv reicht zurück bis in die Mitte der Siebziger Jahre." Unter anderem gebe es einen Film über die letzte Fahrt des Eslarner Bockl. Mitglied ist auch Erich Kummer, der wie Beer für OTV filmt. Zum Jubiläum präsentierte Reinhold Pressl ein Städteportrait über Dubai. Beim genauen Hinsehen erkannte man zahlreiche Weidener Bürger, die mit Pressl in die Wüstenstadt geflogen waren. Dann führte Beer seinen Film über Madeira vor. Und Helmut Kunz zeigte seinen Kurzfilm "Ikarus." Die Videofreunde treffen sich jeden ersten Donnerstag im Monat im Schützenhaus.