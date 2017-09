Gute Arbeitsmarktzahlen vermeldet die Agentur für Arbeit Weiden für den September. Nach der Urlaubszeit sinkt die Zahl der Arbeitslosen deutlich um 325 Personen auf 4404. Zugleich ist die Nachfrage nach Fachkräften ungebrochen hoch. Die Unternehmen melden 2360 freie Stellen.

Betriebe stellen ein

Situation in Weiden

Als "goldenen Herbstbeginn" bezeichnet Thomas Würdinger, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Weiden, die Entwicklung der Arbeitslosenzahl im Bezirk (Weiden, Neustadt/WN, Tirschenreuth): "Erwartungsgemäß ist die Arbeitslosigkeit im September wieder gesunken, genau gesagt um 0,3 auf 3,7 Prozent." Damit lag die Arbeitslosenquote fast auf dem Niveau von Juli.Insgesamt 2367 Männer und 2037 Frauen waren im Agenturbezirk von Arbeitslosigkeit betroffen. "Es ist erfreulich, dass wir mit rund 620 Personen weniger deutlich unter den Vorjahreszahlen liegen." Ursächlich sei die hohe Einstellungsbereitschaft der regionalen Betriebe. So wurden nach Ende der Urlaubs- und Ferien-zeit viele Arbeitsverhältnisse geschlossen. "Insbesondere junge erwerbslose Menschen nahmen ihre Chance wahr und starteten in eine neue Beschäftigung oder in eine Ausbildung", meint Würdinger. Die gute Konjunkturlage in der nördlichen Oberpfalz bewirkt, dass Arbeitslosigkeit bei fast allen Personengruppen abgebaut wurde.So ermöglichten die regionalen Arbeitgeber insbesondere Langzeitarbeitslosen zahlreiche neue berufliche Perspektiven. Binnen eines Jahres sank deren Zahl um 16 Prozent auf etwa 1330 Arbeitslose. Unterstützt wurden die Bewerber durch Beratungs- und Vermittlungsaktivitäten der Arbeitsagentur und des Jobcenters. Bei den jugendlichen Arbeitslosen stand die Aufnahme einer beruflichen Lehre oder einer Arbeit im Fokus. 586 junge Menschen unter 25 Jahre waren im September arbeitslos, etwa 130 weniger als im Vorjahr.Die Branche Gesundheit und Soziales meldet einen langfristig hohen Fachkräftebedarf, der sich in vielen unbesetzten Stellen widerspiegelt.Ein leichter Rückgang war bei erwerbslosen Menschen ausländischer Herkunft zu verzeichnen. Im Agenturbezirk Weiden waren 843 Männer und Frauen ohne Arbeit. Im Kontext von Fluchtmigration waren 385 Menschen arbeitslos gemeldet, so Würdinger. Mit verschiedenen Integrationsmaßnahmen wird bei geflüchteten Menschen mit guter Bleibeperspektive der Übergang in den Arbeitsmarkt gefördert.Deutlich nach unten hat sich die Arbeitslosenquote in der Stadt Weiden bewegt. In den vergangenen vier Wochen verringerte sich die Quote um 0,4 auf 6,0 Prozent. Rund 1410 Frauen und Männer waren auf Jobsuche, 906 davon waren beim Jobcenter erwerbslos gemeldet und damit "Hartz-IV-Empfänger".