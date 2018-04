Eigentlich Routine: Beamte der Polizeiinspektion Weiden nehmen am Dienstag eine Weidenerin vorläufig fest, weil sie mehrere Verhandlungstermine am Amtsgericht hat platzen lassen. Nur liegt da ein "kleines Problem" in ihren Armen: ein Baby, vier Monate alt.

Wohin mit dem Kind? Mit dieser Frage befassten sich erst die Inspektion und am Ende das Jugendamt Weiden. Die städtischen Mitarbeiter organisierten eine Pflegefamilie in Amberg, die den Säugling in Obhut nahm. Am Donnerstag hat die junge Mutter ihren Gerichtstermin. Mindestens bis dahin bleibt sie in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Regensburg, das als einziges Gefängnis in der Oberpfalz Haftplätze für Frauen hat.Die vorbestrafte Frau, Anfang 20, muss sich wegen Ladendiebstahls verantworten. Wert des Diebesguts: 25 Euro. Ist der Kindesentzug eine zu harte Maßnahme? Laut Strafrichter Hubert Windisch war die Weidenerin zu vier Prozessterminen am Amtsgericht Weiden nicht erschienen. "Irgendwann reicht es." Windisch stellte in Aussicht, seinen Haftbefehl am Donnerstag wieder aufzuheben.Allerdings ist fraglich, ob es dann mit einer Familienzusammenführung klappt: Gegen die Angeklagte steht noch eine Ersatzfreiheitsstrafe des Amtsgerichts Amberg über den Zeitraum von 44 Tagen offen, weil sie eine frühere Geldstrafe nicht bezahlt hat. Es stehen rund 600 Euro aus.Das Jugendamt Weiden bemühte sich am Dienstag, eine Trennung von Mutter und Baby im Sinne des Kindeswohls zu verhindern. Die Justizvollzugsanstalt Aichach hält zehn Haftplätze für weibliche Gefangene mit Kindern unter drei Jahren vor. Die Entscheidung über eine Aufnahme obliegt der Anstaltsleitung und diese lehnte ab. Nach Kenntnisstand von Rechts- und Sozialdezernent Hermann Hubmann war die Begründung, dass die Abteilung voll belegt ist. Jugendamtsleiterin Bärbel Otto rief selbst in Aichach an und sicherte Kostenübernahme zu. Das Tauziehen zog sich über vier Stunden hin, in denen Mutter und Kind in einem Büro der Inspektion in der Regensburger Straße warteten - inklusive Spieluhr-Berieselung für die Beamten.Am Ende half nichts: Mutter und Kind wurden getrennt. Das Jugendamt fand kurzfristig eine Pflegestelle, wo das Baby unterkam. Der Fall, dass Mütter von Kindern inhaftiert würden, käme "immer mal wieder" vor, so Hubmann.