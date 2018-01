Mulden an den Flüssen, angrenzende landwirtschaftliche Flächen und einige Hauptverkehrswege sind teilweise überflutet: Wald- und Haidenaab erreichten in der Nacht zum Donnerstag bereits Meldestufe 2. Der Flutkanal füllt sich "fast bordvoll", stellte Dr. Hans Weiß, der stellvertretende Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Weiden, am Donnerstag fest. Die Wege am Flutkanal (im Bild) sind wegen der ankommenden Wassermassen schon gesperrt. Die Pegel fielen am Mittag zwar leicht. Da aber in den nächsten Tagen wieder ergiebige Regenfälle angekündigt sind, ist der Hochwassernachrichtendienst des Wasserwirtschaftsamtes (0961/304-499) rund um die Uhr erreichbar, um bei Bedarf Hilfsaktionen zu starten und dazu Kommunen, Feuerwehr und weitere Hilfskräfte zu informieren. Die erste "Welle" der Waldnaab rauschte am Donnerstag zwischen 2 und 4 Uhr durch Neustadt/WN, erreichte dabei mit einem Pegel von 334 Zentimetern den höchsten Stand seit zwei Jahren und löste die Meldestufe 2 aus. Um 6 Uhr passierte diese Welle den Pegel in Weiden: Der Abfluss stieg dabei auf 79,9 Kubikmeter pro Sekunde. Zum Vergleich: In der Silvesternacht lag dieser Wert noch bei 17,8 Kubikmeter/Sekunde. Bild: Gabi Schönberger