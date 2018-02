Hakenkreuze im Schnee entdeckt

In den Schnee gemalte Hakenkreuze geben der Kriminalpolizei Rätsel auf. Ein Zeuge hatte am Dienstag im Bereich "Steinige Äcker" in Rothenstadt rund ein Dutzend davon auf dem Gehweg und auf schneebedeckten Autos entdeckt, teilt die Polizeiinspektion Weiden mit. Die Tatzeit lässt sich auf 18.45 bis 19.15 Uhr eingrenzen. Die Kriminalpolizei Weiden ermittelt deshalb nun wegen eines Vergehens des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0961/401-291 bei der Polizei melden.