Zum Saisonabschluss trafen sich vierzehn Mannschaften in der Dreifachturnhalle in Weidenberg zum Bayernpokal im Hallen-Boccia. Der Behinderten- und Vitalsportverein (BVS) Weiden startete mit einem 23:3 gegen Rehau I furios in das Turnier. Gegen Gastgeber Weidenberg II gelang ein 11:6-Sieg. Partenstein II hatte mit 3:15 das Nachsehen, und auch Selb und Neutraubling konnten beim 6:13 nicht mit den Weidenern mithalten.

Nach dem souveränen 17:5 gegen Weidenberg I stand mit 12:0 Punkten der Gruppensieg fest. In der anderen Gruppe siegte Regensburg ebenfalls überlegen mit 12:0 Punkten, so dass der Titel wohl nur über diese beiden Mannschaften gehen musste. Während Weiden das Spiel in der Zwischenrunde gegen Partenstein I sicher im Griff hatte, konnte sich Regensburg nur mit viel Glück für das Finale qualifizieren. Im Endspiel wurde klar, dass Weiden an diesem Tag die bessere Mannschaft war. Trotz eines 0:4-Rückstandes ließen sich die BVSler nicht beirren und glichen in den nächsten Durchgängen zum 8:8 aus. Am Ende siegten die Weidener mit 13:8 und standen damit als verdienter Pokalsieger fest.Bei der Siegerehrung überreichte der stellvertretende Bezirksvorsitzende Dieter Menzel den prächtigen Pokal, der auch im Vorjahr an Weiden gegangen war. Weiden spielte mit Hans Stock, Karl Voit, Gertrude Stock, Barbara Engmann und Martin Mahl.