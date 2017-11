Ein 34-jähriger Radfahrer verletzte sich am Freitag gegen 7.30 Uhr, als plötzlich ein Hund unmittelbar vor ihm auf die Fahrbahn lief. Eine bislang unbekannte Frau führte das Tier an der Leine. Noch während sich der Mann aufrappelte, habe sich die Frau nach einem kurzen Gespräch entfernt - ohne ihre Personalien oder andere Hinweise über ihre Erreichbarkeit anzugeben. Der Radfahrer erlitt eine Schädelprellung und Schürfwunden, klagt über Schulterschmerzen. Am Rad entstand Schaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Geschädigte schätzt, dass die Frau etwa 30 Jahre alt und knapp 1,75 Meter groß war, braune, schulterlange Harre hatte und einen Mantel mit Fellkragen trug. Ihr Hund war klein mit ockerfarbenem Fell.