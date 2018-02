Ein 36-Jähriger hat am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr am Hammerweg einen Passanten angegriffen. Kurz darauf ging er in der Bürgermeister-Prechtl-Straße laut Polizei auf einen weiteren Passanten los.

Am Hammerweg schubste der Mann zunächst einen ebenfalls 36-Jährigen Fahrradfahrer vom Rad, "bespuckte ihn und schlug ihm auf den Hinterkopf", heißt es im Polizeibericht. Gegen 12 Uhr habe er dann in der Bürgermeister-Prechtl-Straße auf einen 33-Jährigen Passanten eingeschlagen. Außerdem soll er versucht haben, diesem ein Ohr abzureißen.Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens wurde er in einer Fachklinik untergebracht. Die beiden Geschädigten erlitten laut Polizei nur leichte Verletzungen. Gegen den 36-Jährigen ermittelt die Weidener Polizei nun wegen Körperverletzung und Beleidigung.