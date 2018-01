Drei Elfjährige haben am vergangenen Freitag versucht, Handyhalterungen im Wert von knapp 40 Euro aus einem Drogeriemarkt mitzunehmen, ohne zu bezahlen.

Die beiden Mädchen und der Bub waren laut Polizeiangaben gegen 15.50 Uhr in dem Markt in der Innenstadt unterwegs. Beim Verlassen sprach sie eine Angestellte an, nahm die drei mit in ihr Büro und verständigte die Polizei. Die Beamten übergaben die Kinder anschließend den Eltern.