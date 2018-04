Auch Singer und Songwriter Hannes Wölfel hat sich von Bette Midlers magischem Song "The Rose" bezaubern lassen. Wie der Sänger aus Bayreuth auf der "Live Stage" erklärte, leide die Midler furchtbar unter Lampenfieber, weshalb sie dieses Lied nie mehr öffentlich singen werde. Er teile diese Nervosität, werde den Song aber dennoch spielen.

Sollte er wirklich Lampenfieber gehabt haben, anmerken ließ er sich das am Freitagabend nicht. Wölfel ist Profi. Der Musiker verschreibt sich ehrlicher, handgemachter Musik, die authentisch sein muss und nahe am Publikum ist. So brachte er die tausendfach gecoverten Songs mit eigener Note und in einem völlig neuen Kleid. Die Musikleidenschaft hat sich der Künstler gar in Form einer Notenzeile auf den rechten Oberarm tätowieren lassen. Sein Gig auf der schlichten Bühne war solide, klang zwar gitarrenlastig, aber spitze. Neben vielen Klassikern präsentierte der Oberfranke auch viel selbstgestrickte Mucke. Sentimental, entspannend, aber famos.