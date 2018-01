Hans Kärner feierte den 75. Geburtstag

Für diese 50 Jahre dankte Vorstandsmitglied Johann Kurz . Gegründet wurde der Fleischergehilfenverein 1901. "Du bist auch im Junghandwerkerbund seit vielen Jahren tätig, die größte Herausforderung war in deiner Amtszeit die Organisation des 100-jährigen Bestehens des FGV", sagte Kurz. Kärner ist auch Beisitzer im Oberpfälzer Handwerkerbund und Mitglied des Keglerclubs. Die engsten Freunde des Clubs gratulierten.Besonders freute Kärner, dass unter den Gratulanten auch das Ehrenmitglied des Fleischergehilfenvereins, Rudolf Niedermeyer , war und ihm gratulierte. "Wir haben etwas gemeinsam", sagte Kärner an Niedermeyer gerichtet. Am selben Tag feierte der Senior aus Schirmitz seinen 93. Geburtstag. Beide sind im Fleischergehilfenverein eingebunden und lebendige Zeitzeugen des Metzgerhandwerks über Jahrzehnte. Mit Vorliebe vertreibt sich Hans Kärner im Sommer die Zeit mit Schwimmen im Schätzlerbad. Da ist er täglich anzutreffen, hat auch eine Kabine angepachtet. Im Winter jedoch sitzt er vor dem Fernsehgerät, verfolgt alle Sportarten rund um den Wintersport von der Abfahrt und Biathlon bis hin zum Ski Alpin.