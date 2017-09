"Herzlich willkommen, unsere Feier findet in der Turnhalle statt!" Lena, Benedikt, Brianna, Yasmin, Jonas und Sina, alles Viertklässler der Hans-Schelter-Schule, stehen mit großen bunten Schildern am Eingang. Die 40-Jahr-Feier ihrer Grundschule beginnt gleich.

(olr/pfai) Ein einmaliges Geburtstagsgeschenk machten sich die Schüler selbst: In einem Workshop mit dem Liedermacher Hubert Treml erarbeiteten sich die Klassen 4a und 4b zusammen den neuen Schulsong. "Da wurde geschüttelt, gerüttelt und gereimt. Und es ist ein wirklich tolles Lied entstanden", erzählte Schulleiterin Petra Demleitner-Lebegern. Begleitet von Michaela Forster (Saxophon) und Stefan Schedl (Keyboard) sangen die Grundschüler "ihr" neues Lied zusammen. Die Strophen wurden gerappt, und zwar von den Komponisten höchstpersönlich. Auch sonst ging es recht musikalisch zu beim Jubiläumsschulfest am Freitagnachmittag: "Egal ob Mathe oder Deutsch, Hauptsache cool", rappte die Klasse 2/3a und begeisterte - nicht nur mit Coolness.Wer sich das alles ausgedacht hat? "Na, Frau Demleitner-Lebegern natürlich", sagten die Schüler. Die Schulleiterin freute sich über eine voll besetzte Turnhalle. "Genau vor 40 Jahren ist unsere Hans-Schelter-Grundschule eingeweiht worden - das wollen wir jetzt feiern." Und weil ein Schulfest auch immer ein Fest der Kinder sein müsse, übergab sie das Wort gleich an die beiden Moderatoren Emely (Klasse 2/3a) und Jonathan (Klasse 4b), die Lehrer, Eltern und Ehrengäste begrüßten. Jonathan staunte dabei nicht schlecht: "Wahnsinn, so viele Leute." Emily rechnete unterdessen: "Meine Schule wird ja heute schon fünfmal so alt wie ich."Bürgermeister Jens Meyer, selbst ehemaliger Schüler der Hans-Schelter-Schule, erinnerte sich in seinem Grußwort an das Jahr 1977. "Genau dort stand ich, hinter einer Absperrung, und wartete darauf, endlich in die neue Schule zu dürfen. Damals war ich in der zweiten Klasse und das Schulgebäude noch nigelnagelneu." Schulamtsdirektorin Christine Söllner lobte die beiden Jung-Moderatoren. Auch die beiden Pfarrer Peter Brolich und Andreas Ruhs gratulierten zum Geburtstag. Evi Weiß vom Elternbeirat dankte abschließend Lehrern, Schülern und Eltern: "Ohne eure Unterstützung wäre die Organisation dieses Festes nicht möglich gewesen."Ein buntes Meer von Luftballons stieg zum Abschluss des Festaktes in den Himmel. Dann begann die eigentliche Sause. Bei Dosenwerfen, Angelspiel und Tannenzapfenwerfen konnten Besucher ihr Geschick beweisen, im Schulhaus wurde währenddessen gebastelt, gespielt und mit Glitzer tätowiert.