Schulfrei: Darüber freuten sich die Hans-Schelter-Grundschüler am Freitag vor 40 Jahren. Damals feierten die Verantwortlichen die Einweihung der "modernsten Grundschule Weidens", von der aus der "Blick, vor allen Dingen von der Rückseite aus, weit über Wiesen und Felder geht". So jedenfalls heißt es im NT-Artikel über die Einweihungsfeier von 1977, der überschrieben ist mit den Worten: "Hans-Schelter-Schule: Zweckmäßig und nicht zu teuer".

Rückblick: Planmäßig weihte der damalige Oberbürgermeister Hans Schröpf die erste Schule im Weidener-Westen ein, die nach den Plänen von Architekt Dieter Böhm errichtet wurde und nach dem ehemaligen Oberbürgermeister Hans Schelter (1952 bis 1970) benannt ist. Entstanden ist die Bildungseinrichtung für 3,2 Millionen Mark deshalb, weil die Stadträte damals erkannt haben, welch zum Teil gefährliche Schulwege die Kinder aus dem Westen der Stadt auf sich nehmen mussten, um zum Unterricht zu gelangen.Die Schule wurde zusammengelegt mit dem bereits bestehenden Schulhaus in Neunkirchen. Insgesamt gab es zwölf Klassen. Davon befanden sich acht in der Hans-Schelter-Grundschule, vier im Neunkirchener Schulhaus, das 2011 aufgelöst wurde. 350 Schüler zählten die beiden Bildungseinrichtungen zusammen. Für rund 250 Schüler war der Bau im Weidener Westen konzipiert. Unterrichtet haben die Kinder zwölf Klassenlehrer, zwei Fachlehrerinnen, ein Seminarleiter, fünf Lehramtsanwärter, drei Geistliche sowie eine evangelische Religionslehrerin.Aktuell besuchen 160 Kinder in sieben Klassen die Grundschule, die Petra Demleitner-Lebegern seit 2011 führt. 16 Lehrkräfte erteilen ihnen Unterricht. "Die Schüler aus Neunkirchen werden täglich mit dem Bus zu unserer Schule und nach Hause gefahren", sagt die Schulleiterin.Überhaupt habe sich natürlich im Laufe der 40 Jahre einiges an der Hans-Schelter-Grundschule verändert, meint Petra Demleitner-Lebegern und spricht von Umbaumaßnahmen und zahlreichen Sanierungen. Heute gebe es etwa einen Computerraum, alle Klassenzimmer verfügten neben der klassischen Tafel über Laptop, Beamer und Dokumentenkamera. "Digital sind wir absolut auf dem neuesten Stand, um unseren Schülern einen guten und modernen Unterricht zu bieten." Auch der Unterricht selbst habe sich verändert. So würden seit vergangenem Schuljahr die ersten und zweiten Klassen in Kombiklassen unterrichtet. Gemäß dem neuen Lehrplan für die Grundschule fände ein kompetenzorientierter Unterricht statt. Darüber hinaus gebe es eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung der Schüler bis 16 Uhr.Zuallererst gibt es am Freitag, 22. September, aber ein Jubiläumsfest in der Schule. Um 14.30 Uhr beginnt der offizielle Festakt, dem neben Eltern und Schülern, Stadt- und Schulamtsvertretern auch ehemalige Lehrer beiwohnen werden. Apropos: Erster Schulleiter war 1977 übrigens Georg Dantl. Ihm folgten die Rektoren Johann Argauer und Roland Heidenblut.Bei den Feierlichkeiten wird es eine Premiere geben, verrät die Schulleiterin. Erstmals präsentieren die Kinder den Hans-Schelter-Schul-Song, den sie mit Hubert Treml komponiert haben. Im Anschluss an den offiziellen Teil steigt ein Schulfest, das mit diversen Attraktionen für Kinder und einer Ausstellung zur Schulgeschichte aufwartet.