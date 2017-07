Die Beine in die Hand nehmen und laufen, was das Zeug hält: Wenn es sich lohnt, tun das die Schüler der Hans-Scholl-Realschule umso lieber - so wie beim Sponsorenlauf. Im Vorfeld hatten die Schüler um Sponsoren geworben, die ihnen für jede gelaufene Runde einen Euro bezahlten. Mit viel Einsatz liefen die Jungen unermüdlich, um besonders viel Geld zu sammeln für Pater Gerhard Lagleders Missionsstation in Südafrika, die sich um aidskranke und sterbende Menschen kümmert. Kinder, die durch Aids ihre Eltern verloren haben, finden in dem dortigen Heim ein neues Zuhause und Unterstützung bei der Schulausbildung. Nicht selten leiden auch die Kinder selbst an der Krankheit. Die Medikation für ein erkranktes Kind kostet 2 Euro pro Tag. Die erlaufenen 1400 Euro wurden an Franz-Josef Einhäupl übergeben, Vorsitzender des Vereins "Vilseck gibt Hoffnung", der Pater Lagleder und seine Mission finanziell unterstützt. Bild: exb