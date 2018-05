Fast fünf Monate hatten die Spendensammler an der Hans-Scholl-Realschule gewartet, um aus den Fällen allergrößter Not die passenden Spendenempfänger auszuwählen. Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Zwei alleinerziehende junge Mütter hatten sich kürzlich an die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Monika Langner gewandt. Von einem Tag auf den anderen standen die berufstätigen Frauen mit ihren Kindern allein im Leben. Wie ein Blitzschlag hatte das Schicksal zugeschlagen, berichtete Langner. Beide Frauen wüssten derzeit nicht, wie es in ihrem Leben weitergehen soll.

Der Elternbeiratsvorsitzender Martin Kohl übergab die bei der vorweihnachtlichen Lebkuchenaktion eingesammelten Schülerspenden in Höhe von insgesamt 750 Euro an die Gleichstellungsbeauftragte. Das soll den Frauen zumindest in der Anfangszeit auf die Sprünge helfen. Organisiert wurde die Aktion von Elternbeirat und Schülermitverwaltung.