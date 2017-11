Wohl jeder zweite Altstadt-Liebhaber hätte dieses zauberhafte Hexenhäuserl gern erworben. Doch das Rennen machte nun Harald Rippl. Er erwarb vor acht Tagen das Blödt-Anwesen. Ingrid und Anton Zeitler trennen sich von ihrem Juwel, das sie liebevoll saniert hatten.

Sohn und Tochter sowie die beiden Enkelkinder von Ingrid und Anton Zeitler leben inzwischen in Berlin. Und dorthin zieht es nun den langjährigen Berufsschullehrer und seine Frau, die sich in ihrer Werkstätte und der kleinen Ausstellung in der Scheibenstraße 8 als Keramik-Künstlerin einen Namen gemacht hat.Zu Beginn der 1990er Jahre hatte das Ehepaar, selbst bereits sanierungserfahren, das halb verfallene Häuschen mit Stall aus dem Erbe von Anna Blödt erworben. "Schneidermeister Johann Blödt hatte das Anwesen zwischen 1866 und 1874 auf freiem Feld errichtet, ganz in der Nähe von Waldsassener Kasten und Flurer-Turm", berichtet Stadtarchivarin Petra Vorsatz, die die Geschichte des Häuschens erkundete. Es ging dann an seinen Sohn Lokomotiv-Heizer Georg Blödt sowie wiederum an dessen Sohn, Ökonom Franz Blödt.Das Ehepaar Zeitler entdeckte den besonderen Charme des "kuscheligen Hexenhäuserls" und erweckte ihn mit viel Liebe zum Detail und hohem Aufwand denkmalgerecht zu neuem Leben. Nach achtjähriger Vermietung bewohnten Ingrid und Anton Zeitler das Blödt-Anwesen selbst.