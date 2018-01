Die Feuerwehr Rothenstadt erinnert sich an den größten Brand im Stadtteil: Vor 25 Jahren schlug ein Blitz in einem Stall ein, 100 Aktive waren im Einsatz. Doch auch in der Gegenwart hat die Wehr einiges zu tun.

Rothenstadt. Technische Hilfeleistungen und Absperrungen auf der Autobahn seien wiederkehrende Aufgaben. "Hier macht uns keiner mehr was vor", erläuterte Kommandant Daniel Kellermann bei der Jahreshauptversammlung. Er erinnerte an das Unglück vom 20. August 1992: In eine landwirtschaftliche Stallung mit Heuboden im Ortskern von Rothenstadt schlug ein Blitz ein. Beteiligt waren sechs Feuerwehren mit über 100 Aktiven und neun Löschfahrzeugen, die fast zwei Tage lang arbeiteten. Brandmauern verhinderten das Übergreifen auf Wohnhaus und Nachbaranwesen. Von den 65 Tieren im Stall starben vier Kühe und ein Kalb. Der Schaden betrug über 500 000 D-Mark."Nach dem Rekordjahr von 60 Einsätzen 2016 war es 2017 etwas ruhiger mit 46 Einsätzen, darunter elf Brandeinsätze, 35 technische Hilfeleistungen und Absicherungen mit einer Gesamteinsatzzeit von über 362 Stunden", berichtete Kellermann. Als Ursache für den Rückgang vermutete er die Autobahnbaustelle mit verminderter Geschwindigkeit im Einzugsbereich. An Neujahr 2016 fing ein landwirtschaftliches Gebäude Feuer. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Die Entfernung eines Bienenschwarms erfolgte am Friedhofskreuz im Sommer. Die Einsatzhitliste 2017 führten Dirk Frötschner (29 Einsätze), Thomas Kircher (28) und Timo Kahlert (27). Die Aktiven blickten zurück auf 16 Übungen. Von den 219 Mitgliedern sind 33 aktiv tätig. An der Jugendfeuerwehr beteiligen sich sechs Leute.Stadtbrandrat Richard Schieder dankte für die professionelle Arbeit. Ein neues Löschgruppenfahrzeug für Rothenstadt sei in Planung. Die Neujahrgrüße des Oberbürgermeisters überbrachte SPD-Fraktionsvorsitzender Roland Richter. Das Ergebnis einer Studie, wonach die Feuerwehrleute die größte berufliche Akzeptanz genieße, führte er auf den direkten Dienst am Menschen zurück, der auch in Rothenstadt gelebt werde. Als nächster Termin steht am 25. Januar die Begehung der neuen Gasverdichtungsstation für Spezialkräfte um 18 Uhr und um 19 Uhr die allgemeine Fahrzeugkunde im Feuerwehrhaus an.Der Kommandant beförderte Herrmann Bolz zum Hauptfeuerwehrmann sowie Dirk Frötsch, Andreas Schramek, Benjamin und Michael Hösl und Timo Kahlert zu Oberfeuerwehrmännern. Stefanie Rebhan wurde Oberfeuerwehrfrau. Die Wahl der Beiräte fiel auf Gerhard Brauen, Herrmann Bolz, Reinhard Albrecht und Anna Lehner. Die Anwesenden gedachten der Verstorbenen Hans Steinhilber und Rudolf Wurzer.