Hauptgewinn für Manfred Roscher

"Fünf Euro hatte ich schon öfters gewonnen in den letzten zwei Jahrzehnten, seit ich beim PS-Sparen mitmache", so Roscher. Aber einen so hohen Gewinn noch nicht. So kurz vor Weihnachten komme das gerade richtig. Denn die Enkelkinder bekommen eben heuer größere Geschenke. Und die geplante Reise nach Georgien, die er im Frühjahr mit seiner Lebensgefährtin Rita antritt, ist damit auch schon bezahlt.PS-Sparen ist eine Mischung aus Sparen und Lotterie der Sparkassen. "Jedes Los setzt sich aus einem Sparbetrag und einem Losbetrag zusammen. Dabei warten attraktive Preise auf die Gewinner und darüber hinaus wird ein Anteil vom Losbetrag für gemeinnützige Projekte eingesetzt. Die nächste Sonderauslosung findet am 13. Dezember statt", informierte Anita Kick.