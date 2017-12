Großen Zuspruch fand die Weihnachts-Losaktion des "Inner Wheel"-Clubs: Die in der Fußgängerzone verkauften Weihnachtskugeln fanden reißenden Absatz.

Sehr zufrieden zeigte sich Präsidentin Alexandra Stangl, die versprach, dass der Reinerlös je zur Hälfte an "Karolina" und "Die Initiative" gespendet werde. Die rotarische Frauenorganisation möchte in der Weihnachtszeit Kindern und Obdachlosen helfen. Unter notarieller Aufsicht wurden folgende Losnummern als Hauptpreise gezogen: "Thomas Cook"-Reisegutschein (99), Cabriowochenende (638), Rundflug (1162). Die weiteren 222 Preise können am 14. und 16. Dezember unter Vorlage der Losnummern in der Buchhandlung Stangl & Taubald abgeholt werden.___Alle Gewinner stehen auf der Homepage: