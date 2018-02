Der Hauptzeuge hat "schweren Gedächtnisverlust". Staatsanwalt Hans- Jürgen Schnappauf und Amtsgerichtsdirektor Gerhard Heindl haben deshalb ihre liebe Not mit den Aussagen des 23-Jährigen.

Der Zeuge war auf das Kaufangebot eines verdeckten Ermittlers hereingefallen. Bei seiner Festnahme hatte er 80 Gramm Marihuana im Gepäck und beschuldigte dann einen 33-Jährigen, dass dieser ihm das Rauschgift verkauft habe. Die dünnen Angaben des in Weiden geborenen Hauptzeugen vor dem Schöffengericht reichten aber dann doch nicht, um den Angeklagten zu verurteilen. Der hat seinen Wohnsitz, ebenso wie der Zeuge, in der Max-Reger-Stadt.Der 23-Jährige wies große Gedächtnislücken auf. Der 33-Jährige hatte in der Verhandlung zwar eine Anzahl an Käufen von Kleinmengen zugegeben, gehandelt mit dem Zeug will er jedoch nie haben.Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Martin Angerer, stellte dazu fest, dass es unlogisch erscheine, wenn sein Mandant von Oktober 2016 bis März 2017 viele kleine Mengen von Cannabis-Produkten für den Eigenverbrauch gekauft hatte, im gleichen Zeitraum aber 80 Gramm an den Türken verkauft haben soll. Wie Staatsanwalt Schnappauf beantragte Angerer Freispruch für den Vorwurf des Handeltreibens. Für die 21 nachgewiesenen und eingestandenen Fälle des Erwerbs von Betäubungsmitteln beantragte Schnappauf sechs Monate auf Bewährung. Angerer dagegen hielt eine Geldstrafe für ausreichend.Richter Heindl und die Schöffen entsprachen Schnappaufs Antrag. Zudem muss der einschlägig vorbestrafte Angeklagte 1000 Euro zugunsten der Vereinigung "Naturpark Oberpfälzer Wald" berappen.