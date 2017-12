Das 110-jährige Vereinsjubiläum ist schon eingetütet, was den Planungsstand angeht, erklärte der stellvertretende Vorsitzende des Haus- und Grundbesitzerverein Weiden und Umgebung (HGVW), Willibald Härning, am Mittwochabend bei der Präsentation der neuen Beiräte in der Gaststätte Dagner.

In Vertretung des erkrankten Vorsitzenden Lutz Freiherr von Hirschberg verriet Härning, dass das Jubiläum am 15. Juni 2019 im Schlossgarten von Schloss Weihersberg mit einem Open-Air-Konzert des Neustädter Salonorchesters gefeiert werde. Im selben Jahr werde eine Jubiläumskreuzfahrt auf der Donau ans Schwarze Meer mit der nagelneuen "Amadeus Queen" unternommen."Eine Damplokfahrt, wie zu unserem 100-Jährigen, oder der Wiener- Walzer-Ball zum 90-Jährigen lassen sich nicht wiederholen", beschrieb Härning die Einzigartigkeit der Veranstaltungen. Im Verband selbst laufe es "hervorragend". Die über 4000 Mitglieder rekrutierten sich bis aus Kirchenthumbach, Bad Hindelang und Warmensteinach.Der "Renner" sei das anerkannte Vergleichsmietenprogramm, das immer auf dem neuesten Stand und in der Region konkurrenzfrei sei. Gefragt seien Rechts- und Renovierungsberatung sowie die Strompreisvergleiche. "Wir sind kein Sportverein, deshalb sind unsere Mitglieder naturgemäß zumeist reiferen Alters." Die Jahreshauptversammlung findet am 21. März in der Max-Reger-Halle statt. Geplant sei ein Vortrag über Dämmstoffe. 2018 fährt der HGVW auf der Elbe von Prag nach Potsdam. Härning hieß die neuen Beiräte Barbara Kick, Norbert Ziegler und Benedikt Rager willkommen. Sie komplettieren mit Helmut Brich, Thomas Raithel und Christa Dobner die Vorstandschaft.