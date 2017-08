Ab nach Unterfranken: Würzburg war Ziel des diesjährigen Heimatringausflugs. Vorbereitet hatten die Reise Vorsitzender Günther Magerl und Bertram Schlosser. Zusammen mit ihnen bestiegen 85 Teilnehmer die zwei Reisebusse. In Würzburg gab es nach einer kleinen Rundfahrt eine Altstadtführung. Als größte zusammenhängende Weinlandschaft umschließt der "Würzburger Stein" die Stadt, an dessen Flanke die Wallfahrtskirche "Käppele" und die große Festung Marienberg thronen, der einstige Sitz der Würzburger Fürstbischöfe. Als markanteste Bauwerke sahen die Reisenden in der Altstadt den Dom St. Kilian, die Marienkapelle, das Falkenhaus im Rokokostil, und die alte Mainbrücke. Nach dem gutbürgerlichen Mittagessen am Mainufer folgte die Besichtigung der Residenz. Diese ehemalige Residenz der Fürstbischöfe, fertiggestellt 1780 unter Beteiligung des damals noch jungen Architekten Balthasar Neumann, gehört zu den bedeutendsten Schlossanlagen des Barock in Europa und ist seit 1981 Unesco-Weltkulturerbe. Vor der Residenz - am Frankoniabrunnen - stellten sich die Reisenden noch auf zum Erinnerungsfoto, bevor es nach einer Freizeit wieder zurück nach Weiden ging. Bild: Dobmeier