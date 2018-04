Gebürtig in Roggenstein wuchs Heinrich Hanauer mit neun Geschwistern in der Hammerweg-Siedlung auf. Am Donnerstag feierte er seinen 90. Geburtstag. In der Klosterkirche St. Felix heiratete Hanauer 1955 seine Ehefrau Brunhilde , mit der er 52 Jahre verheiratet war. Sie schenkte ihm Tochter Brunhilde , die mit Günther Knechtel verheiratet ist. Zur Familie gehören Enkeltochter Barbara und Enkel Stefan , der mit im Haus in Weiden lebt. Schon immer war der Jubilar ein Hundefreund, mit Jagdhündin Leika, die dem Enkel gehört, hat er eine aufgeweckte Gefährtin.

Seine Ausbildung als Dekorations- und Möbelmaler machte der Jubilar ab 1943 bei Roscher und Roos, war anschließend auch Kolonnenführer für Industrieanstriche bei Roos und Liebscher. Ein Arbeitsunfall 1954 zwang ihn zur Umschulung als Dreher. Er arbeitete kurzzeitig bei Krapf und Lex, dann 21 Jahre bei Beyer & Co. in Neustadt. Schöne Erinnerung verbindet Hanauer mit den Krumpes-Siedlern, deren Mitglied er seit seinem Hausbau 1957 am Dachsweg ist. 1953 trat Hanauer dem VdK bei und seit 1964 ist er bei der Gewerkschaft IG BCE. Zu seinen kreativen Hobbys gehört das Schnitzen, auch von großen Statuen, und das Malen von Ölgemälden. Das Auto tauschte er mit einem Elektromobil. "Ich krieg es im Himmel nicht schöner", zeigte sich der Jubilar zufrieden. "Ich möchte 100 Jahre werden!" Im Kreise der Familie wird der 90. Geburtstag gefeiert.