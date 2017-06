(hcz) Das Dach des "Adlerschützen"-Heims in Mitterhöll ist marode. Einen Zuschuss zu den Sanierungskosten übergab Hans Forster an Schützenmeister Alois Lukas. Die 500 Euro stammen aus dem Erlös des CSU-Ortsteilfests am Pfingstmontag, einem "der besten Feste in 45 Jahren", so Vorsitzender Forster. Schon am Vormittag wurde so viel umgesetzt wie nie zuvor. 12,2 Hektoliter Getränke wurden ausgeschenkt. Bei Familie Lukas, die den Hauptteil der Arbeit stemmt, bedankte er sich mit einem Präsentkorb.