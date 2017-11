Volksmusikanten singen von den Bergen, von Herzschmerz und der heilen Welt. Das Herbert-Pixner-Projekt aus Südtirol experimentiert mit fremden Klängen - und bringt die Max-Reger-Halle zum Grooven.

Zwar steht die alpenländische Volksmusik im Mittelpunkt, aber das Quartett liefert auch Flamenco, Orientalisches und Rockiges am Freitagabend in der Max-Reger-Halle. Kein Wunder bei der Biographie von Südtiroler Herbert Pixner: Schreinerlehre, Volksmusikstudium am Konservatorium in Klagenfurt, das er nie beendet hat, diverse Jazzbands. Der heute 42-Jährige lebte monatelang in den USA, wo er als Barmusiker jobbte. Von Jazz und Blues geprägt, kam er zurück, um sein Projekt zu gründen. Mit klassischer Besetzung: Schwester Heidi an der Harfe, Manuel Randi an der Gitarre und Werner Unterlercher am Bass. In dieser Aufstellung kamen sie auch in die Max-Reger-Halle.Wenn Pixner an seinem diatonischen Akkordeon zieht, dann nur, wenn er sich mit einem Bein hinkniet. Seinen Stuhl braucht er nur, um nicht nach hinten wegzugleiten. Es gibt keinen Gesang, keine Texte. Der ehemalige Rundfunkmoderator Pixner stimmt seine Zuhörer vor den jeweiligen Beiträgen auf das ein, was gleich folgen wird. "Dirty Kathy" zum Beispiel, ein Zwiefacher, der in einem daher gepeitschten "Dirty Diana"-Gitarrensolo auf Tiroler Art endet. Das Zusammenspiel von Harfe, Gitarre, Bass und Klarinette ist gelungen. Das Projekt steht nicht auf Showeffekte. Die Stücke werden wie zufällig gespielt. Das Quarttet improvisiert, experimentiert viel. Den größten Freiraum bekommt dabei der geniale Gitarrist Randi.