Seit über 15 Jahren findet das Herbst-Treffen der Oberpfälzer Akupunktur-Ärzte in Weiden statt. So auch in diesem Jahr. Moderiert wurde es von Dr. Thomas Braun aus Rötz, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Akupunktur- und TCM-Gesellschaft in China weitergebildeter Ärzte, sowie von Dr. Arnfried Reis aus Weiherhammer, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deutschen Akademie für Akupunktur.

Medizin ist als Wissenschaft andauernd in Fluss, was natürlich auch auf das Fachgebiet der Akupunktur zutrifft. Deshalb greifen die Ärzte Reis und Braun bei den Treffen jeweils aktuelle Themen auf und stellen sie zur Diskussion."Es sind immer sehr interessante, meist aber auch lange Abende, in denen uns nicht selten die Köpfe rauchen", so fasst Dr. Reinhold Benz (Pfreimd) die Veranstaltungen zusammen. Dr. Egbert Faber und Bernhard Salomon (Weiden/Neumarkt) meinen: "Es gibt jedes Mal etwas Bereicherndes für den Arbeitsalltag mitzunehmen." Solch positives Feedback von den Teilnehmern ist natürlich für die beiden Moderatoren auch eine der Triebfedern, mit ihrer Arbeit weiterzumachen.Ein internationaler "Tag der Akupunktur" wurde erstmals für 2016 von der WFAS (World Federation of Acupuncture-Moxibustion-Societies) ausgerufen.