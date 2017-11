"Der Raum als dritter Erzieher." So lautet das Thema der Herbsttagung für die Schulleiter der katholischen Fachakademien, zu dem sie sich diesmal in Weiden treffen.

Weiden/Neustadt. Nicht nur Eltern und Erzieher beeinflussen die Entwicklung von Kindern, sondern auch die Umgebung, in der sie sich aufhalten. Diese These diskutierten die Schulleiter von rund 30 katholischen Fachakademien für Sozialpädagogik bei ihrer Tagung in Weiden. Die Arbeitsgemeinschaft der katholischen Fachakademien in Bayern diskutierte diesmal das Thema "Gebaute Pädagogik - gebauter Glaube - Räume zur Entfaltung und Entwicklung". Oder kurzum: "Der Raum als dritter Erzieher."Als Personalchef beim Diözesan-Caritasverband Regensburg hieß Stefan Schmidberger die Konferenzteilnehmer willkommen. Die Bedeutung der Fachakademien betonten der katholische Dekan Johannes Lukas, der evangelische Dekan Wenrich Slenczka und Albert Nickl, der stellvertretende Landrat des Landkreises Neustadt, übereinstimmend in ihren Grußworten.Referent war der Architekt Helm Andreas Heigl aus dem "Studio di Monaco". Das Starnberger Architekturbüro hat die Schulen der Salesianer gestaltet und das Kinderhaus Don Bosco entworfen. Heigl referierte über aktuelle Architektur im Bildungsbereich und zeigte Beispiele aus den vergangenen 30 Jahren auf - sowohl positive als auch fragliche. Im Anschluss an seinen Vortrag entwickelte sich eine rege Diskussion rund um die Fragen: Wo können die Fachakademien Raum schaffen für Begegnung und Beziehung? Wie lassen sich Arbeit und Leben räumlich verbinden statt auseinanderzudriften? Und: Wie entsteht Raum für Glauben?Nach dem pädagogischen Teil am Vormittag tagten die Konferenzteilnehmer am Nachmittag über organisatorische Fragen. Nach dem Bericht des Vorstands sprachen die Schulleiter über die Positionierung des Religionsunterrichts an den katholischen Fachakademien. Das Fach Theologie solle als Prüfungsfach in der Abschlussprüfung beibehalten werden, Ethik solle eingeführt werden. Das Vermitteln von Wertebewusstsein sei unabdingbar in der Ausbildung. Das Ziel: bei den künftigen Erziehern eine Haltung zu erzeugen oder zu festigen. Dabei könnten konfessionelle Schulen ihren Schwerpunkt auf Theologie legen, staatliche und freie Träger auf Ethik.Desweiteren wurde die neue "Erzieherausbildung mit optimierten Praxisphasen" (OptiPrax) evaluiert. Der Modellversuch startete mit dem Schuljahr 2016/2017. OptiPrax ist eine bezahlte und verkürzte Ausbildung. Ziel ist es, aufgrund des Fachkräftemangels die Erzieherausbildung attraktiver zu gestalten. Zudem lobten die Schulleiter die Ausstattung der Akademie und die Qualität der Ausbildung. Auch fiel allen die ausgesprochen gute Atmosphäre an der Weidener Caritasschule auf.